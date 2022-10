La Gazzetta dello Sport: “Ripartenza Pellegri, Juric ci crede”

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il focus è su Pietro Pellegri. La prova in Coppa Italia ha messo in luce la voglia dell'attaccante di trovare continuità nella stagione granata e maggior spazio. Juric ha speso parole che confermano la fiducia all'ex Monaco e ha auspicato che il gol al Cittadella possa essere un nuovo inizio. Pellegri dal canto suo ha piena fiducia nel tecnico croato: "Per lui è venuto al Toro con grande entusiasmo: il tecnico croato è stato il suo primo maestro, ergo è un po’ come tornare ragazzini. O come ricominciare da capo dopo aver azzerato le contrarietà. Che poi è l’auspicio fatto da Juric. Il tecnico è sempre felice quando può parlare bene del suo allievo. E, ora che se l’è portato al Toro, vorrebbe tanto poterci contare a ogni partita. La panchina nel derby, ad esempio, resta un rimpianto".