La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez, Buongiorno e Tameze: patto per il rilancio”

"È nato il patto per il rilancio - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Tre i primi firmatari: capitan Rodriguez, la bandiera Buongiorno, l’uomo spogliatoio Tameze. C’è un Toro da riportare in alto, da rilanciare". Spiega il quotidiano: "Rodriguez, Buongiorno e Tameze stanno tessendo la tela dentro e fuori dallo spogliatoio. Juric ha bisogno del loro aiuto, e i tre pilastri del mondo granata si sono nuovamente schierati in prima fila accanto all’allenatore per cementare il gruppo. Ieri al Filadelfia c’è stata una giornata di riposo, ma il dialogo tra i calciatori è continuato via telefono, su Whatsapp, attraverso incontri in città. Tra colloqui, chiacchierate, parole dette e anche solo con gli sguardi. Lo spogliatoio, unito, ha fissato un solo obiettivo: mettere tutto da parte, di far scivolare in secondo piano le priorità individuali, anteponendo a tutto la squadra".