La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez capitano e leader: il Toro è al sicuro”

Il personaggio del giorno su La Gazzetta dello Sport è Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero ha onorato la fascia da capitano che Ivan Juric gli ha assegnato dopo l'ammutinamento di Sasa Lukic: "La fascia Rodriguez ha indossato la fascia per 30 volte, ovvero le partite iniziate nell’undici titolare. Il suo vice, Alessandro Buongiorno, è stato a sua volta capitano in 8 match. Perfetta l’armonia tra i due. E proprio perché questo sentimento comune si respira a pieni polmoni, Ricardo Rodriguez lo scorso 4 maggio ha ceduto a Buongiorno l’onore di citare i nomi dei caduti di Superga. E’ stato un gesto assai significativo, una sorta di investitura, che la tifoseria del Toro ha apprezzato assai". Inoltre Rodriguez ha saputo alternare tra il ruolo di braccetto difensivo e quello di esterno di centrocampo, dimostrando all'età di 30 anni di poter essere un jolly tattico per Juric.