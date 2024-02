La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez, il capitano recupera: accelera per il Sassuolo”

"I muscoli del capitano stanno bene. Ed è un sospiro di sollievo grosso così per Juric e per il Toro: nessun problema fisico per Ricardo Rodriguez - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Già lunedì era circolato il vento dell’ottimismo, perché il fastidio della domenica era scomparso. Il capitano non sentiva più nulla, al punto che prima di fare gli esami si era anche sbilanciato parlando con Juric e con lo staff tecnico. Ieri è arrivato il verdetto degli esami: si è trattata solo di una leggera sofferenza causata da un po’ di stanchezza. Ieri, al Filadelfia, Juric ha preferito concedere a Rodriguez un giorno di riposo per smaltire la fatica". Così lo svizzero mette nel mirino il Sassuolo: "Sempre presente, sempre titolare. A lui Juric non ha mai rinunciato: ventidue volte in campo dal primo minuto in ventidue partite giocate in Serie A. Ad essere precisi, anche nei due appuntamenti di Coppa Italia, Ricky c’è sempre stato. Sarà arruolabile per il Sassuolo".