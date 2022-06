La Gazzetta dello Sport: “Sanabria al lavoro per farsi trovare pronto”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la buona stagione vissuta con la maglia granata, Tonny Sanabria è tornato in Catalogna, ma oltre al meritato riposo lo aspetta anche un programma di lavoro personalizzato, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Quando Juric lo ha salutato prima del rompete le righe, gli ha dato due pacche sulle spalle. Di complimenti lo ha ricoperto in pubblico tutta la stagione, senza mai nascondere l’apprezzamento per le sue doti. «Ha una qualità preziosa per noi: ci fa giocare bene. Sono molto soddisfatto del suo percorso», ha sempre ricordato l’allenatore. Nel dargli l’arrivederci al prossimo ritiro gli ha consegnato una tabella di lavoro con un programma quotidiano da svolgere in questo periodo di stacco. [...] Sanabria sta seguendo il piano di lavoro affidatogli da Juric con la voglia di farsi trovare pronto alla ripartenza".