La Gazzetta dello Sport: “Sanabria, anno da copertina: il Toro è pazzo di lui”

"Si diceva che non segnava in casa, poi Sanabria l’ha messa dentro nelle ultime quattro partite casalinghe - esordisce La Gazzetta dello Sport dedicando un approfondimento all'attaccante paraguaiano - Si raccontava quanto fosse bello esteticamente ma poco produttivo, poi in una piovosa domenica di maggio ha infilato il 12esimo gol in campionato (sono 23 gol, tutti in Serie A, in 74 partite con il Toro)". I 12 gol in stagione sono un record per Sanabria, acclamato dalla tifoseria granata. Conclude il quotidiano: "Il bello di questa storia, però, è appena cominciato. Canale aperto e molto fluido tra la società e i suoi agenti: il Toro prepara un bel rinnovo di contratto come regalo dopo una meravigliosa stagione".