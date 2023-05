La Gazzetta dello Sport: “Sanabria, caccia al 13”

Il Toro è pronto a scendere in campo al Picco di La Spezia contro gli aquilotti di Mister Semplici. Nell'11 titolare granata dovrebbe partire dal 1' Antonio Sanabria, che va alla ricerca del tredicesimo gol stagionale in campionato. Queste le parole della Gazzetta dello Sport sull'attaccante: "Tonny Sanabria va a caccia del suo tredicesimo gol in campionato, per alimentare e dare nuovo slancio ai sogni del Toro. Tra qualche ora, da La Spezia, ripartirà l’inseguimento dei granata a quell’ottavo posto che, chissà, tra qualche settimana potrebbe aprire le porte dell’Europa. Juric ha consegnato mandato e missione al suo bomber del 2023: dieci gol nel nuovo anno, dodici in totale in Serie A che sono valsi al Tonny granata il primato di marcature in un campionato europeo in carriera". Juric ed il suo staff devono fare i conti anche con il problema all'adduttore di Sanabria, del quale il tecnico parla così: "C’è sempre molta attenzione da parte nostra: in settimana continua a non allenarsi con la squadra, ma fa un lavoro specifico a parte. In pratica, lo prepariamo solo per la partita sperando che duri il più a lungo possibile e che continui a fare così bene":