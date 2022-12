La Gazzetta dello Sport: “Sanabria deve ritrovare la fiducia di Juric”

Esattamente come il Toro, anche l'Espanyol ha scelto San Pedro del Pinatar come luogo di ritiro. Oggi alle 16, infatti, le due squadre scenderanno in campo per affrontarsi in un'amichevole, utile ad entrambi per la ripresa dei rispettivi campionati (il 29 dicembre in Spagna e il 4 gennaio in Italia). Tra le scelte di formazione che si vedranno in campo oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, Ivan Juric non ha fatto molti cambiamenti rispetto all'ultima gara di campionato contro la Roma, a partire da Sanabria che sta lavorando duramente per riscattarsi dalle ultime prestazioni in Serie A e per recuperare la fiducia del tecnico croato. "Il primo esame di spagnolo darà l’opportunità per Juric di fare un po’ di esperimenti. Mentre rappresenterà un’occasione per diversi calciatori meno impiegati in campionato", scrive il quotidiano rosa: infatti, tra gli assenti ci saranno Lukic, Milinkovic-Savic, Rodriguez, Vlasic e Radonjic, insieme ovviamente agli indisponibili Aina, Singo, Linetty e Vojvoda.