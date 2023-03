La Gazzetta dello Sport: “Sanabria è rimasto a Torino: obiettivo doppia cifra”

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, dedica un approfondimento ad Antonio Sanabria, rimasto a Torino in questa sosta per le nazionali per lavorare con Juric e con un obiettivo nella testa: la doppia cifra. Si legge: "Nella testa di Sanabria, da qualche tempo, c’è spazio solo per un pensiero: chiudere, per la prima volta da quando gioca in Italia, una stagione in doppia cifra. Undici partite alla fine, mancano tre reti al traguardo: tutto è possibile. Molto spesso è una questione di scelta. Quella di Tonny, durante questa pausa del campionato, è stata di restare a Torino per non interrompere quel lavoro che, dal ritiro invernale in Spagna, sta portando benefici e un bel feeling con il gol. È stata una scelta condivisa con lo staff tecnico del Paraguay, che a questo giro ha un solo impegno in calendario, un’amichevole: la sfida di domani sera contro il Cile. Un appuntamento per il quale la federazione paraguaiana ha preferito convocare quasi tutti calciatori tesserati con i club sudamericani (sono solo tre gli “europei”)".