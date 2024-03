La Gazzetta dello Sport: “Sanabria ferma il Napoli”

La prima sfida della ventottesima giornata della Serie A 23/24 si chiude con il pareggio tra Napoli e Torino. La perla di Sanabria ferma K'varatskhelia e la corsa Champions del Napoli. Una prestazione nel complesso buona per i granata, che hanno di fatto costretto l'attaccante georgiano a giocare uno contro tutti: "Il Napoli avrebbe potuto vincere e non ci è riuscito per le ottime parate di Milinkovic e per la distrazione che ha consentito a Sanabria di pareggiare in tre minuti il vantaggio di Kvaratskhelia. Ma la prestazione della squadra di Calzona non è confortante: ritmi bassi per almeno un’ora, tanti errori tecnici, difficoltà a saltare l’uomo, manovra priva di sbocchi. Osimhen è stato controllato molto bene da Buongiorno e così è andato in onda un grande classico di questa stagione: Kvara contro tutti".