La Gazzetta dello Sport: “Sanabria, l’Empoli evoca dolci ricordi”

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Gazzetta dello Sport dedica un focus ad Antonio Sanabria in vista del match casalingo del Torino, che oggi - domenica 9 ottobre -, alle ore 12:30, affronterà l'Empoli. Per il paraguayano, la squadra toscana evoca bei ricordi. Si legge: "Era il 28 gennaio 2019 e Tonny debuttò con il Genoa, in trasferta, subentrando al 68’ a Romulo. Cinque minuti, tanto gli servì per firmare il suo primo gol dei successivi ventidue in Serie A. Chi era l’avversario quella volta? Quell’Empoli che, all’ora di pranzo, Sanabria guarderà negli occhi per spingere il Toro verso la ripartenza". Forte di questo dolce precedente, l'attaccante granata è chiamato al gol, che, all'Olimpico "Grande Torino", manca da ormai 9 mesi. "Nel giardino di casa c’è un digiuno lungo nove mesi che non vede l’ora di archiviare. L’ultima volta a bersaglio a Torino è una storia che riporta al 23 gennaio, epoca di un Torino-Sassuolo (finito 1-1)".