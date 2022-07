La Gazzetta dello Sport: “Sanabria stende l’Apollon. La difesa resiste ancora”

La Gazzetta dello Sport mette in primo piano l'amichevole vinta per 1-0 dal Torino contro l'Apollon Limassol, la terza gara consecutiva in cui i granata hanno mantenuto la rete inviolata. "Il Toro supera a pieni voti anche l’esame dell’Apollon Limassol, - scrive la rosea - squadra campione di Cipro, prossima a partecipare al terzo turno di Champions. E’ la terza amichevole consecutiva conclusa con una vittoria per la squadra di Juric, ma oltre al punteggio c'è di più. C’è innanzitutto un’impronta generale, un modo di stare in campo che non cambia a seconda degli interpreti. Il Toro dei giovani se la gioca alla pari e, in diversi momenti, si fa pure preferire. Buono l’impatto fisico dei difensori Adopo (2000) e N’Guessan (2003), spunti apprezzabili da parte di Horvath (2002). A guidare questo manipolo di interessanti giovani granata ci pensa un sempre puntuale Izzo. Nella mezzora finale ha poi brillato la stella di Samuele Ricci, mentre Linetty è sulla buona strada e Aina ha lanciato segnali incoraggianti sulla sinistra".