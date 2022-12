La Gazzetta dello Sport: “Schuurs già pronto, il problema alla spalla è superato”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta la notizia relativa alle condizioni di Perr Schuurs. Il difensore del Torino ha già superato l'infortunio alla spalla stupendo i medici e i fisioterapisti del club. La sera del 9 novembre si era infortunato cadendo sul terreno di gioco durante la sfida tra Toro e Sampdoria e gli esami avevano evidenziato la lussazione della spalla ma per fortuna di Juric non era stata valutata come necessaria l'operazione e si scelse di procedere con una terapia conservativa. I tempi di recupero erano stati stimati per un periodo tra i 45 e i 60 giorni ma dopo appena un mese il centrale olandese è già pronto. Nel corso degli ultimi giorni Schuurs ha infatti poco per volta ripreso ad allenarsi assieme al resto del gruppo e ora è pronto a partire con la squadra per il ritiro spagnolo da vivere da protagonista. Juric può così tirare un sospiro di sollievo per il recupero del suo numero 3, pedina fondamentale per la costruzione del muro difensivo granata.