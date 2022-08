La Gazzetta dello Sport: “Schuurs, la diga d’Olanda è il regalo di Ferragosto”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi analizza l'ultimo acquisto del Torino che si è assicurato l'arrivo di Perr Schuurs dall'Ajax. Si tratta di un giovane difensore centrale olandese nato nel 1999 per il quale sono stati sborsati 9 milioni di euro per avere il cartellino. Il Torino è riuscito a battere la concorrenza di molte altre squadre che erano interessate a Schuurs e arriva in granata per sostituire Bremer del quale erediterà sia la posizione in campo che il numero di maglia, ovvero il 3. Le caratteristiche del centrale olandese sono le classiche di un difensore molto forte fisicamente ed intelligente. Schuurs è infatti molto alto (193 centimetri) ed è molto abile nelle scelte difensive e nei tempi di anticipo. In giornata il giocatore di proprietà dell'Ajax arriverà in Italia per iniziare la sua avventura con i colori granata.