La Gazzetta dello Sport: “Singo vuole ripetersi contro la Juventus”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i riflettori sono puntati su Singo, che dopo il gol alla Cremonese non vuole fermarsi e mette nel mirino anche la Juventus: "Avanti il prossimo. Lo dice senza misteri in quella che appare proprio una promessa. «Nel derby spero di fare ancora altri gol». La sfida alla Juventus di Stephane Wilfried Singo, per tutti nello spogliatoio semplicemente Willy, è lanciata. Lunedì ha rotto il ghiaccio segnando alla Cremonese il primo gol di stagione. Un trampolino che lo proietta di slancio verso la stracittadina di martedì allo Stadium. Uno degli incroci più evocativi e sentiti dal mondo Toro. Sotto i riflettori dello Stadium, Singo sarà uno dei protagonisti. La squalifica di una giornata di Aina (diffidato, è stato ammonito con la Cremonese) e l’infortunio di Lazaro gli consegnano il passaporto sulla fascia destra".