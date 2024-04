La Gazzetta dello Sport: “Sogno Europa”

"Effetto Zapata, il muro in difesa,Ilic e Ricci al top. Il Toro è in corsa - Scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che poi continua - Dopo il derby la rincorsa verso le Coppe è più viva che mai. Almeno per quattro motivi. Pieno di fiducia dopo la Juventus Altra carica. Un Duvan così lo hanno davvero in pochi e difesa da record con Buongiorno e Rodriguez, inoltre i giovani brillano in tenuta fisica, maturità e classe."