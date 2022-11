La Gazzetta dello Sport: “Solo Dybala ferma il Torino”

Spazio al commento di Roma-Torino sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quotidiano che si concentra soprattutto sul finale di gara, e sull'ingresso di Paulo Dybala, il quale ha certamente cambiato la partita. Si legge: "Nelle ultime tre partite, la Roma ha raccolto due punti e quello di ieri è stato un mezzo miracolo, arrivato al 94’ e possibile soltanto grazie all’ingresso di quel gran artista di Paulo Dybala. Il suo doveva essere un test per il Mondiale, è diventata un’operazione di salvataggio. E il Toro vede ancora sfumare il bottino nel finale: sono inoltre cinque i punti persi dai granata in trasferta, quando erano in vantaggio. Il Torino comunque ha tre punti in più dell’anno scorso, quando era tredicesimo. Adesso chiude nono questa prima parte di annata, il bilancio è positivo, ma è normale che possa essere irritato, per usare un eufemismo, dopo una vittoria buttata".