La Gazzetta dello Sport: “Solo Ochoa ferma il Toro”

"Il Torino che domina un tempo e in generale tre quarti di partita abbondanti finisce così impigliato nelle prodezze del portiere messicano, che praticamente da solo salva la Salernitana dalla quarta sconfitta consecutiva, con la complicità di un paio di pali, arti supplementari e invisibili emanati da Ochoa". Così La Gazzetta dello Sport ha commentato la partita del Torino di ieri. E ancora: "Ci ha messo tanto del suo, Ochoa, nel lasciare a bocca asciutta il Toro: almeno 7 interventi strepitosi. Sette meraviglie. Bravo e pure fortunato, aiutato in due occasioni dai pali. Il Toro ha attaccato tanto (23 tiri in trasferta, non gli capitava dal gennaio 2017 in casa del Sassuolo), ha sprecato altrettanto ritrovandosi sulla strada un portiere saracinesca". Infine: "Il Toro riparte da lui (Sanabria), si vedrà se con Lazaro (sospetta distorsione al ginocchio destro).