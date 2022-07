La Gazzetta dello Sport: “Sorprende baby Horvath, si rivede Edera”

All'indomani della prima amichevole prestagionale contro l'Eintracht Francoforte arrivano le prime indicazioni sul Torino che sarà. "Nella prima parte di questo test - analizza La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - l'Eintracht non ha messo in difficoltà i granata: si è giocato alla pari, su ritmi adeguati a questa fase della preparazione, che vede comunque i tedeschi più avanti". C'era molta curiosità di vedere i granata, rimaneggiati. "Radonjic è sbarcato l'altro giorno nel ritiro austriaco e quindi deve lavorare sodo per mettersi alla pari degli altri, Juric ha voluto comunque inserirlo subito in squadra tenendolo in campo un'oretta: una sorta di benvenuto, la conferma delle grandi attese su di lui" continua la Gazzetta. Si è rivisto anche Edera, che "si è dato da fare con continuità e senza accusare cali dinamici". Ma a far strabuzzare gli occhi è stata anche la perla di Horvath, "il classico colpo di un fuoriclasse" tornato in granata per cercare di convincere Juric ad avere un'occasione in prima squadra, sfruttando "questa abilità balistica, un'altra qualità che può spalancargli le porte del Toro".