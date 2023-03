La Gazzetta dello Sport: “Sosta Nazionali, occasione per svuotare l’infermeria”

La sosta Nazionali sarà utile al Torino anche, e soprattutto, per recuperare due giocatori importanti dai rispettivi infortuni: Miranchuk e Karamoh. Il primo è la certezza, l'altro la sorpresa. Alla ripresa del campionato, partita in programma contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il tecnico Ivan Juric potrà riaverli entrambi a disposizione, si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "La sosta offre un’occasione d’oro per svuotare l’infermeria. Alla ripresa, in casa del Sassuolo, Juric riavrà Miranchuk e Karamoh. Due pedine chiave per alzare la qualità e aumentare le rotazioni a gara in corsa. Altro obiettivo, non secondario, è riportare Vlasic al top della condizione: è tornato in campo contro il Napoli, non è quello brillante della prima parte della stagione. Pellegri sfrutterà questi 15 giorni per rimettere benzina nelle gambe e, magari, ad aprile rivedremo anche Lazaro, utile per la volata finale".