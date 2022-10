La Gazzetta dello Sport: “Spinta tricolore per volare alto”

Il Toro vittorioso a Udine è stato trascinato anche e soprattutto dalla colonna tricolore formata da Buongiorno, Ricci e Pellegri, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Ma, attenzione, nella formazione schierata domenica al Friuli, Juric ha inserito tutti e tre gli italiani a disposizione, creando la spina dorsale della squadra: Alessandro Buongiorno nella linea difensiva al posto di Rodriguez; Samuele Ricci in mediana, a soffrire perché reduce da lungo stop ma sempre ostinato nel suo battagliare; e Pietro Pellegri come terminale offensivo. Non era mai accaduto prima di domenica in questo torneo e sia i tre italiani che il resto della squadra hanno risposto con una prestazione maiuscola".