La Gazzetta dello Sport: “Squadra a rapporto: Juric volta pagina”

Il Torino deve rialzarsi dopo il tonfo nel derby. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, espone tutti i temi toccati da Juric il giorno successivo alla gara durante il colloquio con i suoi ragazzi. Contro la Juve " la manovra era quasi accademica. Mancavano il furore, la convinzione di potercela fare e la consapevolezza che la rivale fosse ancora bloccata dallo choc di Champions". Inoltre, "a complicare le cose in casa Toro c'è stata una incredibile serie di errori tecnici, troppi granata sono rimasti sopraffatti dall’importanza dell’occasione e non hanno saputo gestire le proprie emozioni". Infine, "c'è stata poca attenzione in occasione del gol decisivo". Alla luce di queste considerazioni, già a partire dalla sfida al Cittadella, Juric invita i granata ad un "approccio positivo e battagliero".