La Gazzetta dello Sport: “Successo in Coppa, Juric sorride ma invoca attenzione”

Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. Il Toro supera il Cittadella ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e accede agli ottavi, dove incontrerà il Milan. Soddisfatto Ivan Juric, che però predica attenzione come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "La notte di Coppa ha restituito il sorriso a Ivan Juric. «Sono contento, l’importante era la reazione della squadra dopo il derby e questa l’ho trovata». Un secondo dopo ricorda: «Noi dobbiamo restare molto umili, molto concentrati sempre sul pezzo, senza andare troppo oltre. Abbiamo dimostrato carattere e questo mi è piaciuto perché la partita è stata difficile, certamente meno semplice di quello che può sembrare guardando il risultato». A gennaio il Toro di Coppa è atteso a San Siro agli ottavi: «Ci siamo regalati la partita contro il Milan – riflette l’allenatore granata -, andiamo avanti. Alla Coppa ci tengo, non l’ho mai sottovalutata. Adesso a San Siro diventa bello: se passeremo in casa loro, diventerà molto interessante. Domenica ci aspetta l’Udinese in campionato, speriamo di fare bene»".