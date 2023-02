La Gazzetta dello Sport: “Super Schuurs, grinta e qualità per conquistare il Toro”

Nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport propone un focus su Perr Schuurs. Il difensore olandese è arrivato la scorsa estate per sostituire Bremer e la dirigenza granata può vantarsi oggi di un ottimo acquisto soprattutto contando il fatto che è stata battuta la folta concorrenza di altri club, soprattutto della Bundesliga. Le sue ottime prestazioni in questa prima annata granata, lo portano ad essere uno degli osservati speciali nel derby di martedì sera. Schuurs sarà probabilmente impegnato a marcare Vlahovic o Kean ma dispone di ottime doti anche in fase di costruzione del gioco, come testimoniato dai due assist realizzati nelle 17 presenze raccolte finora in Serie A. Se il tecnico granata Ivan Juric potrà quindi contare su una certezza come l'ex Ajax, dovrà invece fare a meno per tre o quattro settimane di Ronaldo Vieira che ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro.