La Gazzetta dello Sport: “Torino, Ricci è il leader di un centrocampo a 5 stelle”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio al centrocampo del Torino che, grazie al recupero di Djidji nel reparto difensivo, ora può contare nuovamente pure su Adrien Tameze. Il mediano ex Verona dopo aver giocato a lungo in difesa per sopperire alle numerose assenze nel reparto arretrato, ora va a rimpolpare l'elenco dei centrocampisti che contiene già al suo interno nomi di pregio come Samuele Ricci, Ivan Ilic, Karol Linetty e il giovane Gvidas Gineitis. Il nuovo modulo proposto da Juric prevede l'utilizzo di una linea di centrocampo composta da tre uomini e contando anche un Vlasic in buono stato di forma, si può affermare che l'allenatore granata ora abbia un mix di esperienza e qualità che può dare grande sostanza alla squadra.