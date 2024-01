La Gazzetta dello Sport: “Toro, 3 passi e salto in alto”

La Rosea fa il punto della situazione in casa granata. Al Filadelfia si è radunata la squadra dopo il periodo di tre giorni concessi dal tecnico. La truppa di Juric godrà di una "pausa" di dieci giorni a causa della Supercoppa . Un periodo importante per prepararsi in vista del proseguo della stagione: "Il Torino tornerà in campo il 26 a Cagliari: da oggi, dunque, Juric godrà di una pausa extra di dieci giorni. In questo momento della stagione è un periodo prezioso, che il tecnico vorrà sfruttare per ricaricare le batterie e avviare una mini preparazione. Nella corsa verso la zona Europa, Juric potrà giocarsi tre carte di un certo peso".