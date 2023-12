La Gazzetta dello Sport: “Toro 7° per altezza media, i centimetri portano punti”

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un curioso dato relativo al Torino che, facendo una media delle altezze di tutti i giocatori scesi in campo in questa stagione nei top 5 campionati europei, risulta essere la settima squadra più alta. Considerando Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, i granata sono quindi una delle primissime squadre più fisiche in Europa. Questa spiccata abilità per la formazione di Juric può essere un grande vantaggio perché la minaccia aerea nelle aree di rigore è sempre un fattore importante e in grado di portare punti preziosi nel corso di un campionato decidendo match equilibrati. L’altezza media della rosa del Torino è oggi di 185,65 cm, solamente Hoffenheim (186,92 cm), Heidenheim (186,59 cm), Colonia (186,35 cm), Verona (186,26 cm), Atalanta (186,18 cm), Borussia Dortmund (185,77 cm) hanno altezze medie superiori a quelle del Toro.