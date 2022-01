La Gazzetta dello Sport: “Toro a doppia velocità”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino di Ivan Juric è quarto nella classifica delle ultime dieci giornate di campionato cambiando marcia rispetto a un avvio meno proficuo in termini di punti e soprattutto rispetto allo scorso anno, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. 15 punti in classifica in più, 21 gol subiti in meno: questi i numeri del Toro. "E' accaduto tutto con una rapidità incredibile. Tutto in sei mesi, o poco più in quel semestre che ora può tranquillamente definirsi come il semestre granata". E anche il confronto con la posizione in classifica dello scorso anno parla chiaro: da 17esimi a noni.