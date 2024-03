La Gazzetta dello Sport: “Toro a tutto gas per la volatona”

"È giunto il momento del Toro - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il calendario dei granata racconta che questa è l’ora di aprire il gas per presentarsi al derby del 13 aprile nel pieno della corsa per l’Europa". Prosegue il quotidiano: "Il risveglio del reparto offensivo del Toro è arrivato nel momento ideale. Oggi Vlasic rientrerà al Filadelfia dopo gli impegni con la Croazia, Sanabria e Zapata invece sono rimasti in città per tutto il periodo della sosta e ciò ha permesso a Juric di approfondire soprattutto i movimenti e la sincronia dei meccanismi degli attaccanti". In panchina scalpita Okereke: "È uno pronto a scalare le gerarchie. Potrà rappresentare una carta preziosa da spendere nella volata finale". Infine Pellegri: "Ha la totale fiducia di Juric e non vede l'ora di ritrovare la gioia più grande".