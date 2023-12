La Gazzetta dello Sport: “Toro alla grande, da fine ottobre Juric al passo delle big”

"Il decollo è cominciato in una notte in Salento. Tutto è partito un paio di mesi fa, era il 28 ottobre: lì il gol di Buongiorno aveva innescato la scintilla. Da quella sera ad oggi, in sette giornate di campionato, la squadra di Juric ha avuto una marcia europea: quattro vittorie, due pareggi, una sconfitta" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, ricordando i 14 punti in 7 partite che valgono il terzo miglior rendimento in Serie A dalla decima alla sedicesima giornata. Conclude il quotidiano: "La svolta ha infiammato i sogni del mondo Toro e ben racconta le ambizioni e i valori contenuti all’interno di un progetto.Il patrimonio di punti degli ultimi due mesi è stato costruito soprattutto allo stadio Olimpico Grande Torino. Sono tre le vittorie consecutive nelle sfide casalinghe. All’orizzonte c’è già un nuovo appuntamento: sabato, antivigilia di Natale, nel giardino di casa arriverà l’Udinese".