La Gazzetta dello Sport: “Toro asse fantasia, Juric va all’attacco”

Nell'imminente sfida contro il Milan, grande peso avrà la trequarti. Un "asse fantasia" la definisce nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport, ovvero un "grande serbatoio di qualità dei granata, intorno al quale Juric sta preparando le trappole per i rossoneri, per giocarsela all’attacco e a viso aperto in una notte da tutto esaurito (ci sarà il primo pienone della stagione all’Olimpico Grande Torino". Tre i perni della trequarti granata: "c’è il genio di Radonjic, l’arte da tuttofare di Vlasic e il piede caldo messo in vetrina in Friuli da Miranchuk". E il quotidiano conclude: "La triade granata contiene un po’ di tutto: l’arte dell’assist, il colpo ad effetto (la specialità di Radonjic), l’attitudine a legare il gioco con il centrocampo (nelle corde di Vlasic), la capacità di alzare il livello tecnico delle giocate di squadra, come è nelle potenzialità di Miranchuk".