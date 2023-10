La Gazzetta dello Sport: “Toro, caccia al gol”

Le ultime settimane hanno evidenziato il serio problema del Torino in fase offensiva. La squadra di Juric fatica a creare occasioni da gol e quelle poche riesce a sviluppare vengono puntualmente sprecate. La Gazzetta dello Sport parla proprio di questo aspetto nella sua edizione odierna: "Il tema intreccia una molteplicità di aspetti. Accanto alla scarsa vena degli attaccanti, si è aggiunta una bassa produttività offensiva che coinvolge, più in generale, il gioco del Torino. I granata sono al penultimo posto in Serie A nella classifica dei tiri verso la porta avversaria: 77 in otto partite. C’è un problema con il gol finito sotto l’esame di Juric".