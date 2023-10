La Gazzetta dello Sport: “Toro da rilanciare”

Si avvicina Torino-Inter, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00. L'obbiettivo del team granata è quello di rilanciarsi e la Gazzetta dello Sport si concentra sulla volontà del tecnico Ivan Juric di rilanciare Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic, uomini attesi, ma che fino a questo momento hanno stentato. "La sfida di domani alle ore 18, all'Olimpico Grande Torino, contro l'Inter di Simone Inzaghi si presenta come la classica occasione ideale: avversario di grande prestigio, riflettori addosso, motivazioni a mille, stadio pieno. Rado e Niko, il copyright è di Juric, non possono più permettersi di sprecare altro tempo". Continua poi la Rosea: "Adesso la palla passa a Juric: spetterà a lui muovere gli ingranaggi giusti per accompagnarli nuovamente sulla strada dell'alto rendimento".