La Gazzetta dello Sport: “Toro e Paraguay: Sanabria spicca il volo”

La Gazzetta dello Sport parla di Sanabria. Il numero nove granata sta tornando: "Ha aperto le ali, e ora il volo può cominciare: il re si è ripreso la doppia corona. Una settimana, ops in realtà pochi giorni, hanno capovolto tutto. Tonny Sanabria ha riconquistato i “suoi” due mondi: torna tra i convocati del Paraguay e viaggia verso la conferma da titolare nell’attacco del Toro domani nel posticipo casalingo contro il Verona. Avviso ai naviganti, allora: il Tonny granata sta tornando. Ora può aprire ufficialmente la caccia al primo gol di una stagione partita in salita". Il centravanti, infatti, è stato convocato in Nazionale: "Il nuovo commissario tecnico del Paraguay, Daniel Garnero (argentino, fresco di nomina), ha chiamato Sanabria per il doppio impegno contro Argentina e Bolivia (in programma rispettivamente il 13 e il 18 ottobre) per le qualificazioni al prossimo Mondiale organizzato nel 2026 da Canada, Messico e Stati Uniti. Sanabria rientra nel gruppo dell’Albirroja praticamente venti mesi dopo l’ultima volta: era stato il 2 febbraio 2022, ko 4-0 contro il Brasile ed eliminazione per la Coppa del Mondo in Qatar. Una spinta fondamentale al suo rientro è stata data dal suo ultimo campionato con il Toro, quello dei dodici gol in Serie A".