La Gazzetta dello Sport: “Toro, è un gran colpo”

Tre punti fondamentali per la truppa di Ivan Juric, che torna a vincere dopo quattro giornate di astinenza. La Gazzetta dello Sport si concentra su questo aspetto, elogiando la prestazione di Alessandro Buongiorno, decisivo al rientro in campo. "Buongiorno Toro. Capitan futuro sveglia i granata: gol dopo 406 minuti, vittoria dopo quaranta giorni e una serata allegra dopo un periodo difficile. Quella di Lecce non è stata una prova effervescente, ma di sostanza ed è stata premiata da un successo che dal punto di vista psicologico può cambiare molto. Non a caso, infatti, il Toro è cresciuto dopo la rete di Buongiorno che aveva chiuso un primo tempo accorto ma senza altri tiri granata e soprattutto giocato con l’obiettivo primario di non concedere nulla. Nel giorno in cui si è affidato alle due punte, il tecnico Ivan Juric aveva bisogno soprattutto di ritrovare una certa solidità, base indispensabile per costruire una manovra offensiva più continua e pericolosa".