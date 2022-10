La Gazzetta dello Sport: “Toro, emergenza finita: l’infermeria si svuota”

In vista del prossimo turno di campionato contro l'Empoli, il Torino sta pian piano recuperando pedine importanti che erano rimaste ai box per infortunio, come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Toro riabbraccia Samuele Ricci e “Samu” è pronto a riprendersi il Toro. Ieri ha svolto ancora differenziato, entro 24 ore (probabile già oggi) è atteso il rientro nel gruppo. Ieri è stato il lunedì pomeriggio nel quale Juric ha radunato la squadra al Filadelfia, dopo la domenica di riposo, per avviare il cammino verso la sfida a quell’Empoli in cui Ricci è nato, cresciuto ed esploso prima di tuffarsi nel granata. Recupero di peso. [...] Non c’è solo Ricci, il tecnico riacquista anche Vojvoda e Pellegri, guariti dai loro acciacchi (ieri per entrambi differenziato). Emergenza finita: per la prima volta dal ritiro austriaco, Juric ha tutto l’organico disponibile".