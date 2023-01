La Gazzetta dello Sport: “Toro, energie giovani: è l’ora di Adopo e Seck”

Questa sera contro la Fiorentina il tecnico granata Ivan Juric potrebbe dare spazio a due giocatori rivelatisi fondamentali nel successo in Coppa Italia di San Siro contro il Milan: Michel Adopo e Demba Seck. Di questo si parla nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ieri pomeriggio Ivan Juric è scivolato verso il ritiro fiorentino portando con sé nei pensieri due nuove idee, due novità di formazione nient’affatto banali: il tecnico sta per inserire nel Toro anti-Fiorentina i muscoli e l’entusiasmo a centrocampo di Michel Adopo, l’imprevedibilità e gli scatti in attacco di Seck. [...] Adopo è stato l’eroe di Milano, dove ha firmato il gol che è valso il capolavoro di Coppa Italia. Quella sera Seck non è stato da meno, perché è stato il primo ispiratore di quel gol che ha spalancato al Toro le porte del paradiso, lavorando un pallone ametà campo dal quale è nata l’azione che ha portato Lukic a lanciare Bayeye sulla destra fino all’urlo di gioia di Michel".