La Gazzetta dello Sport: “Toro-Fiorentina, l’ora dei leader”

Tempo di big match in casa Torino. Alle ore 20.45 i granata affrontano la Fiorentina di Vincenzo Italiano in un match chiave per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Scrive così la Gazzetta dello Sport nella sua edizione: "Nella storia di un campionato arriva sempre il momento in cui il quando e il dove diventano circostanze fondamentali. Il quando sarà questa sera, il dove sarà allo stadioOlimpico Grande Torino. Questa è l’ora dei leader, e il Toro fa un pieno di energie e di adrenalina potendo nuovamente contare sulla bandiera per antonomasia. Riecco, allora, Alessandro Buongiorno, trentasei giorni dopo l’infortunio di Cagliari (26 gennaio), dopo le cinque partite del mese di febbraio senza di lui che hanno segnato un rallentamento dei granata nella rincorsa europea".