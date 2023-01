La Gazzetta dello Sport: “Toro, il rendimento è buono e il settimo posto è vicino”

"Sognare non costa nulla, ma a questo punto non si tratta più nemmeno di un sogno - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Alla fine del girone d’andata il Torino può guardare la classifica e concedersi un sorriso, prima di valutare quanto sia concreta l’ambizione europea. Per giocare le coppe la squadra di Juric ha due strade. La prima passa attraverso la Coppa Italia: quarti contro la Fiorentina, eventuale semifinale contro la vincente di Roma-Cremonese e poi chissà. Non è semplice, ma si tratta di un torneo di quattro partite in cui gli episodi e la condizione del momento possono incidere notevolmente anche sovvertendo i pronostici. La seconda strada riguarda il campionato, nella speranza che il settimo posto regali il timbro sul passaporto. Il Toro deve pensare a se stesso, più che agli avversari, e concentrarsi sul suo cammino utilizzando l’Europa come grande motivazione aggiuntiva".