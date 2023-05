La Gazzetta dello Sport: “Toro inarrestabile”

Il Torino vince in trasferta contro lo Spezia 4 a 0. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport questo è il commento: "C'è la meglio gioventù granata a riempire di vento le vele del Toro di fronte al golfo dei Poeti. Ci sono Samu e Ivan, gemelli a loro modo così diversi ma così qualitativamente compatibili. Ieri Samuele Ricci e Ivan Ilic hanno giocato da veterani, hanno segnato un gol a testa, mettendo le ali ai piedi dei granata. La carta d’identità dice che hanno appena quarantatré anni in due, eppure da come si muovono, si cercano, si scambiano, sembrerebbe impossibile a credersi. Sono i due centrocampisti classe 2001 più interessanti del campionato: è la coppia d’oro con il marchio dell’alta qualità che il Torino sta crescendo in casa e che adesso Juric si gode."