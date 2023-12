La Gazzetta dello Sport: “Toro, la strada è giusta”

"Solidità, gioco e condizione atletica. I tre indizi ci sono tutti e raccontano come il Toro rientrato da Frosinone sia sulla buona strada - si legge - . Il punto conquistato allo Stirpe è di quelli pesanti e fa bene Ivan Juric ad averlo accolto con soddisfazione. Dà continuità ai risultati (ora sono undici punti nelle ultime sei giornate: ottima media) e riempie lo spogliatoio della consapevolezza di avere i valori giusti per continuare la scalata. Poi ci sono le indicazioni del campo: il Toro conferma la strada del gioco e della solidità (è stata la settima partita senza subire gol in Serie A). E sfoggia una brillante forma atletica generale: a dimostrarlo c’è la mezz’ora finale di Frosinone piena di energia. Andando verso il doppio impegno casalingo (sabato l’Empoli, poi arriverà l’Udinese il 23 dicembre) sono indicatori di una squadra in salute. Che andrà a caccia della doppia vittoria per stabilizzarsi nelle zone alte della classifica".