La Gazzetta dello Sport: “Toro lanciato verso l’Europa”

"Se tre indizi fanno una prova, è innegabile come il Torino abbia trovato in casa una solidità che soddisfa tutto l’ambiente - scrive La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria granata contro l'Empoli - Questo è il terzo successo consecutivo e già sabato ci sarà un’ulteriore controprova nell’impegno interno contro l’Udinese". Con questo successo il Torino aggancia momentaneamente all'ottavo posto l'Atalanta. MVP l'uomo decisivo, Zapata: "Serata da centravantone classico: alla prima occasione che gli arriva la spinge dentro con rabbia. L’uno a zero di testa è il suo quarto gol con il Toro. Basta e avanza".