La Gazzetta dello Sport: “Toro, le chiavi per l’Europa: testa, tattica e gruppo”

Nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport delinea le chiavi per l'Europa. La prima è la forza mentale per superare pure le difficoltà: "E’ chiaro che l’infortunio occorso a Buongiorno uno degli elementi-chiave pure sotto l’aspetto della forza mentale, rappresenta un altro ostacolo da superare. Ma c’è la convinzione di riuscire a porre riparo alla situazione di emergenza anche se non si dovesse far ricorso al mercato, ipotesi estrema da considerare in caso di intervento chirurgico". Poi ci sono le mosse tecniche e tattiche: "I meccanismi di gioco predicati da Ivan Juric sono stati ormai assimilati. C’è questa mentalità di un feroce uomo su uomo in fase difensiva; c’è in mezzo al campo il ricorso ai rilanci di Milinkovic quando non è possibile iniziare con il giro palla dal basso; e in avanti, infine, la ricerca puntuale delle fasce laterali per creare numerosi pericoli". Infine le colonne, con l'attacco che gira e tutti che si aiutano.