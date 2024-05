La Gazzetta dello Sport: “Toro, l’ora di Pellegri”

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo un focus dedicato alla situazione attuale del Torino e in particolare all'attaccante granata Pietro Pellegri: "E' tornato al gol dopo un anno, sarà l'uomo in più anche col Milan. Fermato da problemi fisici e chiuso dalla stagione super di Zapata, l'attaccante ha sfruttato l'occasione con il Verona. Duvan ha problemi respiratori, Sanabria non è in condizioni brillanti: Pietro si candida. Intanto Juric spera di recuperare Buongiorno e Savva punta ad avere un'altra chance."