La Gazzetta dello Sport: “Toro mosse da derby”

"Juric e il piano anti-Juve. Aiuti alla difesa, Okereke e Vlasic che si sdoppia. - Scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, che continua - Il tecnico granata potrebbe anche tornare al 3-4-2-1 per non soffrire a centrocampo. Buongiorno e Zapata per marcare Gatti e Bremer. Novità davanti, l'uomo in più diventa utile con i rientri, nella formazione di partenza Juric può piazzare un uomo a sorpresa, Okereke. Oggi la spinta dei tifosi: in 3000 al Filadelfia, dalle 14:45 il glorioso stadio granata spalancherà i cancelli alla gente del Toro."