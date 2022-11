La Gazzetta dello Sport: “Toro nel futuro, avanti con Vagnati”

Ieri il Torino ha ufficializzato il rinnovo fino al 2025 del direttore dell'area tecnica Davide Vagnati. Il quotidiano La Gazzetta dello Sport svela i retroscena della decisione di proseguire insieme: "Al di là delle ufficialità, il rinnovo ha radici lontane: la volontà di continuare insieme non è stata mai messa in discussione, ribadita nei giorni immediatamente successivi alla finestra del mercato estiva. A metà ottobre, c’erano stati firme e accordi. Ieri, adesso che la Serie A è nella pausa dettata dal Mondiale, è stato il momento giusto per depositare il contratto e ufficializzare". Le motivazioni dietro alla scelta: "Vagnati ha lavorato sodo in questi due anni e mezzo. Ha avuto la totale fiducia del presidente Urbano Cairo. Una fiducia e un feeling ora anche formalmente confermati. Vagnati è stato più di un classico direttore sportivo. Al Toro agisce da manager all’inglese: ha avuto e ha il contatto diretto con lo spogliatoio, ha lavorato per il miglioramento degli impianti (dal Filadelfia all’Olimpico), ha ovviamente operato sul mercato, ha gestito tanti e differenti momenti di difficoltà che inevitabilmente sono sorti in un periodo così lungo".