La Gazzetta dello Sport: “Toro, Pellegri vicinissimo. Contatti per Vlasic”

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Torino e sulle trattative del momento, per le quali, come afferma la rosea, "dopo la dolorosa scomparsa del vicepresidente del club Giuseppe Cairo, la scorsa settimana, il figlio Urbano ha giustamente imposto una pausa, facendo slittare di qualche giorno la chiusura delle operazioni ormai ben avviate". Si legge: "Il primo della lista è Pietro Pellegri. Riscatto vicino, anzi da più parti è segnalato vicinissimo. Sarà solo il primo dossier che il Toro è pronto a risolvere nella settimana che comincia oggi con interessanti premesse di vivacità sul mercato. Nell’agenda granata sta per entrare anche l’appuntamento con il portiere Gabriel, per il quale sembra che si stiano creando le condizioni ideali per lanciare lo sprint decisivo. Si intensificheranno i contatti allacciati con il West Ham per il trequartista croato Nikola Vlasic (si lavora su un prestito), e si continuerà a tessere la tela per Mandragora e Praet, rispettivamente con la Juventus e con il Leicester".