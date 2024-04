La Gazzetta dello Sport: “Toro per il tris, scatto Europa anche a Empoli “

"Salvezza ed Europa si incrociano questa sera ad Empoli: sfida tra opposti, ma che mischia ricordi e ambizioni - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna presentando Empoli-Torino - Il Toro ha dato continuità alla sua presenza nel gruppetto che sta alle spalle della lotta per la Champions". Sfida quindi tra Juric e Nicola: "Si somigliano come temperamento e capacità di tirare fuori tutto e anche di più dai propri calciatori. I due allenatori sono sulla stessa sintonia, tanto che ieri hanno usato lo stesso termine, pazzia, come arma da usare per questa partita". Conclude il quotidiano: "Se il Toro fa il Toro, cioè la quarta miglior difesa del torneo, di fronte alla povertà in attacco dei rivali potrebbe sentirsi meno a rischio. Ma l’ultima pazzia richiesta da Juric non contempla il sapersi accontentare. Sono passati 32 anni dall’ultimo periodo in cui i granata vinsero tre gare consecutive senza incassare reti".