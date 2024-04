La Gazzetta dello Sport: “Toro per l’Europa e la gloria”

"Nelle ultime quattro stagioni il divario tra Juve e Toro si è progressivamente assottigliato. Dai 43 punti del 2019-2020 è passato ai 41 del 2020-21, ai 20 del 2021-22 e ai 19 sul campo del 2022-23" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "La Juve si è ridimensionata dal punto di vista economico e tecnico, mentre il Toro è cresciuto arrivando addirittura a sognare un piazzamento europeo". E infine conclude: "I tifosi del Toro vogliono festeggiare la vittoria in un derby che manca dal 26 aprile 2015. Più volte c'è stata la sensazione che con un po' di attenzione e cattiveria in più i granata potessero vincere. Il derby è sempre importante, ma questo un po' di più: i bianconeri vogliono blindare la Champions, i granata rimettersi in corsa per l'Europa".