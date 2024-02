La Gazzetta dello Sport: “Toro pronto alla carica”

"Pellegri con Zapata. Attacco corazzato per l'assalto al Lecce. Sanabria ha un fastidio a un tendine. - Queste le parole de La Gazzetta dello Sport in vista della gara delle 19:00 con il Lecce. - C'è un Ricci in più nel motore: regia di qualità. Accanto a lui Ilic favorito su Linetty. In difesa Masina al posto di Rodriguez e testa a testa tra Sazonov e Lovato. Buongiorno spera: lunedì il controllo. Punta la Fiorentina"